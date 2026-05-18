Сбой на газовых АЗС осложнил работу транспорта в районе Воронежской области

В связи с техническим сбоем на газовых заправках количество рейсов на городских транспортных маршрутах временно сократится, а интервал между рейсами увеличится. Об этом проинформировала администрация Лискинского района Воронежской области 18 мая. Более конкретная информация о причинах и обстоятельствах сбоя не озвучивается.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание. Мы работаем над скорейшим восстановлением нормального графика движения», — заявили в районной администрации.

По информации Минобороны, в период с 07:00 до 16:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем. Сколько БПЛА ликвидировали в каждом отдельном регионе — не конкретизируется.

Губернатор Воронежской области Александр не публиковал какой-либо информации о сбитых в указанное время дронах. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили сегодня около 11:10.

