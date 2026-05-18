С виновника ДТП на Ставрополье взыщут 437 тыс. рублей за санавиацию

Прокуратура Ставропольского края направила в суд иск о взыскании с виновника ДТП расходов на санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, авария произошла в сентябре 2024 года на территории Благодарненского округа. Пострадавшую женщину вертолетом санитарной авиации доставили в медицинское учреждение Ставрополя для оказания помощи. Виновник ДТП был привлечен к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что расходы на использование санитарной авиации были оплачены за счет бюджетных средств. В связи с этим прокуратура потребовала взыскать с виновника аварии 437 тыс. руб., затраченных на транспортировку пострадавшей.

Ранее аналогичный иск был подан прокуратурой Кировского округа после эвакуации несовершеннолетней, пострадавшей в ДТП.

Валерий Климов