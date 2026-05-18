Участник обмана более 300 клиентов воронежских юрфирм остался на свободе

Центральный райсуд Воронежа признал юриста Никиту Аникеева виновным в участии в обмане более 300 клиентов местных правовых фирм (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде и в облпрокуратуре, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 800 тыс. руб. За потерпевшими признано право на удовлетворение исков, которые переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

От отбывания наказания Аникеев освобожден: срок зачтен ему в счет содержания под стражей и домашнего ареста.

В 2024 году Аникеев был приговорен к такому же наказанию. Его взяли под стражу, однако позже Воронежский облсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение. Аникеев же позже был освобожден из-под стражи.

Суд признал Аникеева участником преступной группы, которая под видом оказания юридических услуг обманула более чем 300 клиентов в Воронеже. Используя реквизиты различных юридических лиц (ООО «Сфера Закона», ООО «Правовед 36», ООО «Пэрфето», ООО «Бюро юридических услуг», ООО «А-Юр», ООО «Авилон» и ООО «Аспект права»), ее участники вводили в заблуждение граждан, гарантируя им положительные результаты по различным вопросам. На самом деле людям никаких услуг не оказывали. В числе потерпевших оказались инвалиды и пожилые люди. Ущерб составил 11 млн руб.

Центральный райсуд Воронежа с марта 2024 года рассматривает уголовное дело в отношении других участников — Амаряна Титала, Антона Вента, Дмитрия Горюхина, Алексея Евсеева, Анжелики Кузьминой, Сергея Пастухова, Надежды Полищук, Ярослава Сизинцева, Игоря Сичкаренко, Шахрияна Шикарзаде и Вячеслава Шпехта.