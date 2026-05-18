На матче «Краснодар — Оренбург» зафиксирован рост интернет-трафика в 2,5 раза

Специалисты изучили цифровую активность клиентов во время матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025–2026 между «Краснодаром» и «Оренбургом». Игра прошла на домашнем стадионе «быков». Анализ показал значительный рост трафика в сети: использование интернета увеличилось в 2,5 раза, а количество звонков — на 43%. Об этом сообщает пресс-служба оператора мобильной связи Т2.

Согласно данным аналитиков, во время матча абоненты пользовались мобильным интернетом в 2,5 раза активнее по сравнению с другими играми РПЛ на домашнем стадионе ФК «Краснодар» в 2026 году. Объем сетевого трафика, потраченного за игру, был бы достаточен для загрузки в социальные сети свыше 270 тыс. фотографий. Максимальная скорость передачи данных в сети во время матча превысила 70 Мбит/с. Количество выговоренных минут на стадионе и прилегающих территориях за время матча увеличилось на 45%.

Матч заключительного тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар — Оренбург» состоялся 17 мая на домашней арене «быков». Поддержать команды пришли 33 тыс. человек. По итогам встречи ФК «Краснодар» одержал победу и стал серебряным призером турнира РПЛ.

Алина Зорина