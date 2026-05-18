Выдача потребкредитов в Ростовской области выросла в 2,4 раза

Жители Ростовской области в январе—апреле 2026 года оформили в Сбербанке потребительские кредиты на сумму более 16,6 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Ростовском отделении Сбербанка.

По данным банка, количество выданных потребительских кредитов за четыре месяца увеличилось на 40% — со 115 тыс. до более чем 162 тыс. займов. Наиболее заметный рост спроса фиксировался в феврале и марте: объем кредитования в феврале увеличился на 9% по сравнению с январем, а в марте — еще на 19%. В апреле рынок сохранил положительную динамику с приростом на 3%.

В банке связывают рост потребительского кредитования со смягчением денежно-кредитной политики Банка России и восстановлением потребительской активности населения. Как отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, жители региона активнее используют кредиты для ремонта жилья, крупных покупок и рефинансирования ранее оформленных займов.

По оценке банка, текущая динамика свидетельствует о реализации отложенного спроса после периода снижения кредитной активности в 2025 году. В Сбербанке считают, что восстановление потребительского спроса может стать дополнительным фактором поддержки экономики региона.

Валерий Климов