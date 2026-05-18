Власти Ростовской области пообещали помочь семьям с арестованными участками в Ольгинской

На рабочем совещании правительства Ростовской области с участием глав муниципалитетов обсуждались вопросы ЖКХ, благоустройства, состояния экономики, проведения весенней посевной кампании и обеспечения правопорядка. Об этом сообщили региональные власти.

Одной из ключевых тем стала ситуация в станице Ольгинской Аксайского района, где около 150 семей столкнулись с проблемами при строительстве жилья. По данным областного правительства, земельные участки были приобретены у частного предпринимателя, в отношении которого правоохранительные органы расследуют уголовное дело о незаконной передаче земли. В настоящее время на участки наложен арест. Власти региона заявили о намерении проработать механизмы поддержки жителей в рамках действующего законодательства.

Также на совещании обсуждалось благоустройство территории на площади Ленина в Ростове-на-Дону. Как сообщил глава города Александр Скрябин, после отказа от планов строительства торгового центра участок был переведен в статус объекта благоустройства. На площадке уже демонтированы прежние строительные конструкции и завершены предварительные инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Подрядчика для выполнения работ планируется определить по итогам конкурса.

Отдельное внимание участники совещания уделили ходу весенней посевной кампании. По данным региональных властей, яровыми культурами засеяно 64% от запланированных площадей. Темпы работ отстают от прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий, включая апрельское похолодание и неравномерное распределение осадков по районам области.

