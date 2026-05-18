Жителя Адыгеи будут судить за ДТП, в котором пострадал подросток

В Адыгее будут судить местного жителя, который обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие установило, что днем 11 февраля 2026 года 19-летний водитель автомобиля, не имея водительских прав, двигался по автодороге в станице Келермесской. Во время совершения маневра он не уступил дорогу встречному транспортному средству, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с питбайком, которым управлял подросток. В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Алина Зорина