В Каспийске арестовали подростков по делу о разбойном нападении

Следственный отдел по Каспийску СУ СКР по Дагестану расследует уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2026 года подростки, действуя по предварительному сговору, совершили нападение на жителей Каспийска в ночное время. Как полагают следователи, подозреваемые угрожали потерпевшим ножом и предметом, внешне похожим на пистолет, после чего похитили деньги и другое имущество.

В СКР уточнили, что после совершения нападения фигуранты скрылись с места происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По ходатайству следствия суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и сбор доказательственной базы.

