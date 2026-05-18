В Раевской планируют стабилизировать подачу воды и электричества
В станице Раевской под Новороссийском до конца года планируют отремонтировать более 4 км водопроводных сетей, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Работы проводятся в целях стабилизации водоснабжения.
«С приближением лета нагрузка на водоснабжение и электричество возрастет. Сейчас главное — стабилизировать подачу воды»,— заявил глава Новороссийска.
По словам Андрея Кравченко, по одному из объектов, подлежащих ремонту, работы выполнены на 95%. Еще пять адресов включили в программы модернизации. Также на территории станицы Раевской планируют построить резервуар чистой воды с подводящими и отводящими сетями, его протяженность составит 11 км.
Мэр Новороссийска прокомментировал ситуацию с периодическими перебоями подачи электричества в станице. Он сообщил, что ресурсоснабжающая организация произвела перераспределение нагрузки и отремонтировала три тяговые подстанции с увеличением мощностей. В этом году по инвестиционной программе предусмотрена реконструкция еще одной подстанции с установкой нового оборудования.
Еще одной проблемой станицы Раевской Андрей Кравченко назвал нехватку мест в школах. Первоначальный дефицит закроет общеобразовательное учреждение на 1,1 тыс. мест, которое в настоящее время находится на этапе проектирования. В Раевской также определили участки для строительства детского сада и поликлиник.