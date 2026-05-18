Белгородская фирма благоустроит сквер возле Курского госуниверситета за 102 млн

Курский государственный университет (КГУ) выбрал подрядчика благоустройства сквера с сухим пешеходным фонтаном возле здания КГУ по адресу: улица Карла Маркса, 53. Контракт стоимостью 101,7 млн руб. подписали с белгородским ООО «Спецстройавто» Евгения Пигорева и Александра Воробьева. Информация была опубликована на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ООО «Спецстройавто» было основано в Белгороде в феврале 2019 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания фирмой управляет директор Евгений Пигорев. Ему и Александру Воробьеву принадлежат по 50% компании. В 2025 году выручка ООО «Спецстройавто» составила 140,4 млн руб., что на 11,5% ниже показателя 2024-го (158,7 млн). Чистая прибыль снизилась на 31,6% — с 3,5 до 2,4 млн руб.

Начальная цена контракта составляла 103,8 млн руб. В торгах, помимо ООО «Спецстройавто», участвовала еще одна организация, название которой не раскрывается. Компания предлагала выполнить работы за 102,2 млн руб.

Предполагается, что на участке появится пешеходный фонтан с подсветкой и водной композицией из 50 струй с регулируемой высотой до 1,5–2 м. В документах закупки говорится, что фонтан выложат из бетонной плиты с соотношением сторон 24 на 12 метров. Объем воды с учетом насосной станции составит 13 кубометров. Исполнить обязательства по контракту от подрядчика требуется до 21 августа 2026 года. Работы оплатят из средств КГУ, полученных в виде субсидии из федеральной казны.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» также писал, что в 2026 году в Курске на благоустройство общественных территорий из всех уровней бюджета в 2026 году выделили 174,6 млн руб. Работы будут проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выделенные средства, в частности, планируется благоустроить сквер по улице Студенческой и сквер «Пеликан».

Денис Данилов