Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 91 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России ликвидировали 91 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 16:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Алина Зорина