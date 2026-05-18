Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Туапсинском районе

В Туапсинском районе задержали 70-летнего местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве общеопасным способом. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно версии следствия, между подозреваемым и его соседом был долгий конфликт из-за разногласий по вопросам пользования и распоряжения принадлежащими им земельными участками. 15 мая этого года сосед фигуранта со своим знакомым находился на своем участке в микрорайоне Ореховая роща поселка Агой Туапсинского района, где они употребляли спиртное. В это время между подозреваемым и мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. После этого фигурант решил убить их.

Пенсионер спрятался в кустах на своем земельном участке и ждал, когда соседи уснут. Спустя несколько часов он зашел в баню, где спали мужчины, разлил бензин и бросил заранее изготовленную зажигательную смесь, после чего закрыл дверь бани и скрылся с места преступления.

Один из потерпевших скончался на месте происшествия от термических ожогов. Второй мужчина смог выбраться на улицу и позвать на помощь. Его госпитализировали, однако на следующее утро он скончался в больнице.

Во время допроса подозреваемый признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося. Сейчас следствие ходатайствует перед судом о заключении фигуранта под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Алина Зорина