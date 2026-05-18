Объем отгруженной продукции Новороссийска оценили в 864 млрд рублей

По итогам 2025 года объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями Новороссийска оценили в 864 млрд руб., об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. По словам мэра Новороссийска, темп роста составил 101,2% по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Андрей Кравченко заявил, что Новороссийск остается промышленным центром Краснодарского края и занимает третье место по объему выпускаемой продукции. Промышленность Новороссийска составляет порядка 10% от общего оборота.

На заседании совета с депутатом госдумы Сергеем Алтуховым и министром промышленной политики края Дмитрием Хмелько мэр города заявил, что 37 новороссийских предприятий получили знак качества «Сделано на Кубани». Больше половины организаций, по словам Андрея Кравченко, являются крупными промышленными игроками в городской экономике.

