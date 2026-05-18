На Ставрополье оценили ущерб от непогоды
В Ставропольском крае сильные дожди, прошедшие в выходные, привели к подъему уровня воды в реках Калаус и Егорлык. Основной удар непогоды пришелся на Новоалександровский, Изобильненский, Шпаковский, Петровский и Александровский округа, а также Ставрополь. Подтоплены участки в нескольких домовладениях в Солнечнодольске. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.
Главе округа поручено провести обследование и оценку ущерба, чтобы люди как можно быстрее получили положенные компенсации.
«Поручил краевому Минтруда проработать вопрос увеличения региональных выплат для пострадавших от стихийных бедствий», — отметил губернатор.
Господин Владимиров добавил, что из-за переувлажнения почвы есть риски для сельхозугодий. Задача глав территорий — держать ситуацию на контроле. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Все службы работают в усиленном режиме.