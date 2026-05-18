В Геленджикской бухте не обнаружено загрязнений
Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по городу Геленджику Ольга Тушина заявила, что вода в Геленджикской бухте чистая, никаких загрязнений не обнаружено. Об итогах встречи со специалистом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем MAX-канале.
Мониторинговые точки определены на территории Геленджика от Архипо-Осиповки до Кабардинки. Там регулярно проводится лабораторный контроль качества морской воды.
«Все показатели соответствуют нормативам», — говорится в сообщении мэра.
Ранее Алексей Богодистов сообщал, что с начала 2026 года город-курорт посетили более 410 тыс. туристов. По его словам, это серьезная нагрузка на инфраструктуру муниципалитета, поэтому подготовка к летнему сезону должна быть организована на высоком уровне.
Кроме того, все 73 пляжа Геленджика прошли водолазное обследование зон заплыва. Сейчас специалистами ведется установка необходимой инфраструктуры, включая комплексы для маломобильных граждан.