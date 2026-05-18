В Геленджикской бухте не обнаружено загрязнений

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по городу Геленджику Ольга Тушина заявила, что вода в Геленджикской бухте чистая, никаких загрязнений не обнаружено. Об итогах встречи со специалистом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем MAX-канале.

Мониторинговые точки определены на территории Геленджика от Архипо-Осиповки до Кабардинки. Там регулярно проводится лабораторный контроль качества морской воды.

«Все показатели соответствуют нормативам», — говорится в сообщении мэра.

Ранее Алексей Богодистов сообщал, что с начала 2026 года город-курорт посетили более 410 тыс. туристов. По его словам, это серьезная нагрузка на инфраструктуру муниципалитета, поэтому подготовка к летнему сезону должна быть организована на высоком уровне.

Кроме того, все 73 пляжа Геленджика прошли водолазное обследование зон заплыва. Сейчас специалистами ведется установка необходимой инфраструктуры, включая комплексы для маломобильных граждан.

Алина Зорина