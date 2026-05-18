Суд в Краснодаре оштрафовал сеть «Чижик» за продажу немаркированной продукции

Арбитражный суд Краснодарского края привлек АО «Продторг» (управляет сетью магазинов «Чижик», входящей в X5 Retail Group) к административной ответственности за нарушения технических регламентов, создавшие угрозу жизни и здоровью граждан. Торговой сети назначен штраф в размере 300 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Согласно материалам дела, в ходе проверки 18 июня 2025 года в супермаркете «Чижик» на улице им. Сергея Есенина в Краснодаре сотрудники Роспотребнадзора выявили факт реализации обезличенной пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительных документов.

В торговом зале на продажу были выставлены лук репчатый и свежие груши при отсутствии этикеток или листов-вкладышей с указанием даты изготовления, условий хранения, сроков годности и изготовителя.

Ведомство квалифицировало произошедшее как нарушение требований Технического регламента Таможенного союза, касающегося безопасности пищевой продукции и маркировки продуктов питания. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что оборот такой продукции создает реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, включая сальмонеллез, дизентерию, гепатит А, а также массовых пищевых отравлений.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии в действиях юрлица состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

«Допущенное обществом правонарушение посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в сфере соблюдения требований технических регламентов, связанных с охраной жизни и здоровья граждан, в связи с чем носит общественно опасный характер»,— отмечено в судебном акте.

Решением суда АО «Продторг» назначен административный штраф в минимальном размере — 300 тыс. руб. Товар был изъят из оборота и уничтожен.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Наталья Решетняк