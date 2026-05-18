На ближайшей сессии ЗСК планируют принято около 20 законопроектов

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко представил проект повестки 82-й сессии регионального парламента, которая состоится на этой неделе. В рамках заседания планируется рассмотреть порядка 20 законодательных инициатив, затрагивающих вопросы экономики и социальной поддержки.

По словам господина Бурлачко, часть повестки составят контрольные вопросы. В частности, депутаты обсудят реализацию закона об аквакультуре и рыболовстве в Краснодарский край. Документ должен дать оценку состоянию отрасли и определить дальнейшие меры по развитию рыбохозяйственного комплекса и сохранению водных биоресурсов.

Отдельное внимание будет уделено развитию лесного хозяйства региона, которое, как отметил спикер, требует мер по лесовосстановлению и усилению контроля за незаконной вырубкой.

В повестку также включены поправки в краевой закон об административных правонарушениях. Они предусматривают введение штрафов для перевозчиков за несоблюдение требований по информированию об изменении тарифов, отсутствие безналичной оплаты проезда, а также за нарушения при выпуске транспорта на линию и подключении к системам мониторинга.

Среди социальных инициатив — обращение в федеральные органы власти по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Депутаты предлагают скорректировать механизм финансирования предоставления жилья при смене региона проживания.

Кроме того, на сессии планируется заслушать доклад о состоянии законодательства региона за 2025 год и рассмотреть изменения в закон об Общественной палате края, предполагающие увеличение ее численности.

Юрий Бурлачко отметил, что все рассматриваемые вопросы направлены на дальнейшее развитие региона и укрепление социальной политики.

Вячеслав Рыжков