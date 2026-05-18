На Ставрополье отремонтировали восемь объектов водоснабжения в четырех округах

На Ставрополье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году капитально отремонтировали восемь объектов водоснабжения в Туркменском, Новоалександровском, Петровском и Георгиевском округах. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участие региона в нацпроекте позволило отремонтировать ключевые участки общей протяженностью 25,2 км. и обеспечить стабильным водоснабжением порядка 50 тыс. человек.

Наталья Белоштейн

