В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Туапсинский округ объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

Жителей и гостей муниципалитета попросили соблюдать меры безопасности при включении сирен сигнала «Внимание всем». Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб.

В случае нахождения дома жителям советуют не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон — в коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Также рекомендуется выбирать помещения, окна которых не выходят в сторону моря.

Тем, кто в момент сигнала находится на улице, рекомендовали укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках.

Власти отдельно подчеркнули, что использовать автомобили в качестве укрытия запрещено. Также жителям не рекомендуют находиться под стенами многоквартирных домов.

В администрации отметили, что сигнал тревоги отменят сразу после стабилизации обстановки и подтверждения безопасности территории.

Ранее на территории Краснодарского края ввели ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию сведений о расположении военных объектов, критически важной инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей.

Мария Удовик