В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Туапсинский округ объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.
Жителей и гостей муниципалитета попросили соблюдать меры безопасности при включении сирен сигнала «Внимание всем». Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб.
В случае нахождения дома жителям советуют не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон — в коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Также рекомендуется выбирать помещения, окна которых не выходят в сторону моря.
Тем, кто в момент сигнала находится на улице, рекомендовали укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках.
Власти отдельно подчеркнули, что использовать автомобили в качестве укрытия запрещено. Также жителям не рекомендуют находиться под стенами многоквартирных домов.
В администрации отметили, что сигнал тревоги отменят сразу после стабилизации обстановки и подтверждения безопасности территории.
Ранее на территории Краснодарского края ввели ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию сведений о расположении военных объектов, критически важной инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.
Власти региона предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей.