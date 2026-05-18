В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Туапсе объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей и гостей города просят следовать инструкциям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Сергей Бойко.

При включении сирен сигнала «Внимание всем» гражданам необходимо укрыться в ванной, коридоре, туалете или кладовой. Следует избегать окон, особенно в тех местах, где они выходят на акваторию моря.

Если тревога настигла на улице, необходимо укрыться на цокольном этаже ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов — опасно.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— отметил Сергей Бойко.

