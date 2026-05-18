Спрос на новые кроссоверы и внедорожники в ЮФО вырос более чем вдвое за год

В Южном федеральном округе за январь—апрель 2026 года спрос на новые кроссоверы и внедорожники вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Авито Авто» (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). Средняя стоимость нового автомобиля в сегменте SUV в регионе составила 3,4 млн руб.

Наиболее заметную динамику среди марок показал Geely: спрос на автомобили бренда увеличился на 31%. Далее следуют Haval (+10%) и Lada (+1%).

В модельном ряду лидером по темпам роста стала Chery Tiggo 9, спрос на которую увеличился в 3,5 раза. Более чем двукратный рост зафиксирован у Belgee X50, на 55% вырос интерес к HAVAL M6. Также в числе лидеров Geely Monjaro (+32%) и Lada Niva Travel (+29%).

В компании отмечают, что в апреле 2026 года спрос на новые SUV в ЮФО вырос на 62% год к году, одновременно увеличилось и предложение — на 12%.

Среди наиболее популярных моделей в регионе — Tenet T7 со средней ценой 2,9 млн руб., Exeed RX (4,9 млн руб.) и Tenet T4 (2,3 млн руб.). В топ-10 также вошли Haval Jolion, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Отдельные модели за год подешевели, включая Hongqi HS3, Chery Tiggo 9, Omoda C5, Jaecoo J7, Exeed TXL, Haval M6 и Belgee X50.

