Ремонт моста воронежского Дворца Ольденбургских подорожал до 22 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило электронный конкурс на разработку рабочей документации и сохранение «мостика» дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. Начальная цена контракта — 22 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подлежащий обновлению мост в дворцовом комплексе Ольденбургских

По условиям контракта, подрядчик должен согласовать с заказчиком архитектурно-строительные и конструктивные решения по обновлению мостика, выполнить ремонт подпорных стен и благоустроить прилегающую территорию. Также необходимо откорректировать сметную документацию. Средства выделят из областного бюджета. Выполнить работы необходимо до 1 декабря. Гарантийный срок — пять лет.

Заявки на торги принимаются до 1 июня, итоги подведут 4-го.

Предыдущий контракт на подготовку документации по сохранению «мостика» на 19,4 млн руб. заключили в марте прошлого года с чувашским ООО «Дизайн», однако в январе 2026 года соглашение расторгли по решению заказчика. Подрядчик не приступил к работам и не представил согласованную рабочую документацию. В адрес компании 1 декабря направлена претензия на 188,5 тыс. руб. Согласно данным портала госзакупок, сведений о ее оплате нет.

В январе этого года управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Воронежской области внесло «Дизайн» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в связи с невыполнением работ. Согласно картотеке арбитражных дел, в феврале компания подала к ведомству иск о признании этого решения недействительным. Тогда же «Дизайн» обратился с ходатайством о его приостановлении, которое суд отклонил. Следующее заседание по делу состоится 9 июня.

Кабира Гасанова