В апреле на Кубани выдали 4,23 тысячи автокредитов на 7 млрд рублей

В апреле 2026 года российские банки выдали 107,2 тыс. автокредитов, что на 3% меньше мартовского показателя, следует из данных Объединенного кредитного бюро. При этом в годовом выражении количество выдач выросло на 21%. На Кубани в апреле выдали автокредитов на 7 млрд руб.

Объем автокредитования по итогам месяца составил 163 млрд руб., сократившись на 5% по сравнению с мартом. В то же время относительно апреля прошлого года показатель увеличился на 44%.

Доля кредитов на покупку новых автомобилей в апреле сохранилась на уровне 71% по количеству выдач и 72% по объему. Годом ранее этот показатель составлял 64%.

Средний размер автокредита снизился за месяц с 1,55 млн до 1,52 млн руб. Для новых автомобилей средний чек составил 1,55 млн руб., для машин с пробегом — 1,46 млн руб. Средний срок кредитования сократился до 71 месяца против 72 месяцев месяцем ранее.

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте автокредитования в апреле снизилась до 17,35% против 17,91% в марте. Для новых автомобилей ПСК составила 14,15%, для подержанных — 23,46%.

Всего за январь—апрель 2026 года россияне оформили 357,2 тыс. автокредитов на общую сумму 547,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 13%, объем — на 39%.

В число регионов — лидеров по объему автокредитования в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. На Кубани банки выдали 4,23 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 7,05 млрд руб., что на 7% меньше показателей марта как по количеству, так и по объему выдач.

