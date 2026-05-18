«Азот» готов к грозовому сезону

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» все средства защиты оборудования от перенапряжения готовы к летнему грозовому сезону.

Специалисты проверили около 200 молниеприемников. На предприятии применяются разные типы этих устройств — стержневые, тросовые и сетчатые. Они отводят разряд в землю, защищая здания, подстанции и линии электропередачи. Ключевым условием эффективности остается качественное заземление: его сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Во время осмотров проверили состояние заземляющих спусков, их сечение и механическую прочность, произвели измерение сопротивления заземляющих устройств.

Алексей Журавлев, начальник цеха электроснабжения филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Надежная защита — это не формальность, а вопрос безопасности производства. Молниеотводы расположены почти на каждом промышленном здании и сооружении предприятия. Комплексная и своевременная подготовка позволяет «Азоту» уверенно встречать грозовой сезон, минимизируя риски для оборудования и обеспечивая стабильную работу производства.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники