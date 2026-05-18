Пиотровский назвал святотатством инцидент с посетителем в Эрмитаже

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал инцидент, произошедший в Георгиевском зале музея в один из дней бесплатного посещения. Господин Пиотровский назвал ситуацию актом вооруженного вандализма и святотатством, а также «оскорблением чувств всех, кому дорога история». Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале музея.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Всякое вульгарное прикосновение приносит материальный и моральный ущерб экспонатам, оскорбляя и пороча священную миссию Музея. Оно подобно святотатству и является оскорблением чувств всех, кому дорога история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул или не порвана ткань»,— отметил господин Пиотровский.

По мнению господина Пиотровского, подобные акции наносят ущерб репутации музея, создают напряженную атмосферу для посетителей и в перспективе приведут к ужесточению мер безопасности, что осложнит пребывание в Эрмитаже. Он призвал к жесткому реагированию на подобные случаи, отметив, что музеи нуждаются в серьезной защите от «этой заразной тенденции».

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в Эрмитаже мужчина забрался на императорский трон и угрожал ножами сотрудникам музея.

Карина Дроздецкая