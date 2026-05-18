Открытие амфитеатра и кинопоказ: DOGMA устроила праздник в честь Дня Победы

Патриотические акции, посвященные 9 мая, провели в микрорайоне «Самолёт» и в жилом комплексе «Парк Победы». Праздник объединил неравнодушных жителей, которые пришли отдать дать уважения этому памятному и важному событию в истории нашей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Центральное действие развернулось в новом амфитеатре, который торжественно открыли в микрорайоне «Самолёт». Праздник начался с акции «Бессмертный полк»: 120 участников прошли с портретами своих героев — дедов и прадедов. Эта колонна памяти стала символом связи поколений и благодарности потомков. Затем участники почтили память ветеранов минутой молчания.

Позитивный настрой на весь день задала «Зарядка Победы» — энергичная разминка для взрослых и детей. В амфитеатре также состоялся концерт с песнями военных лет: прозвучали легендарные композиции, ставшие символами эпохи, среди них «Катюша», «День Победы», «Синий платочек» и другие. Песни исполняли взрослые и совсем юные музыканты, что еще больше подчеркнуло связь поколений в этот день.

«В этот особенный день мы с трепетом относимся к исторической памяти поколений, прививаем эти ценности нашим детям и создаем сплочённое пространство для развития добрососедских отношений, живого общения и знакомства семей друг с другом. Для этого в микрорайоне «Самолёт» существует «Соседский центр». На его базе проходят праздники двора, спортивные активности, творческие мастер-классы и другие события. Именно активность и вовлеченность жителей позволяет создавать ту самую среду, в которой приятно жить»,— рассказал Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Еще в микрорайоне провели мастер-класс по рисованию на мольберте для детей, затем работы ребят украсили импровизированную выставку на территории комплекса. Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в акции «Письмо солдату» и получить символ памяти и уважения — Георгиевскую ленту. Вечером после концертной программы гости собрались в амфитеатре на кинопоказ культового фильма «В бой идут одни старики». Картина вызвала живой отклик у зрителей всех возрастов.

В ЖК «Парк Победы» тоже в этот день было патриотическое настроение. На территории комплекса работала полевая кухня. Жителям и гостям раздавали кашу, которой можно насытиться на долгое время. Сопровождали мероприятие композиции военных лет.

Праздник в честь Дня Победы стал проявлением уважения к истории нашей страны и благодарности героям.

ЖК Самолет — застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5»

ЖК «Парк Победы» — застройщик: «ДОГМА-ВОСТОК»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Застройщики входят в ГК Догма

https://1dogma.ru/