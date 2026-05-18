«МегаФон» и YADRO запустили первую отечественную базовую станцию в городе-миллионнике. Решение работает в историческом центре Нижнего Новгорода и дает жителям и туристам доступ к быстрому мобильному интернету и надежной голосовой связи. Презентация работы оборудования прошла сегодня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». С запущенной базовой станции организована онлайн-трансляция слияния Волги и Оки с высоты птичьего полета. Помимо этого, участники и гости конференции могут увидеть в действии работу экомониторинга «МегаФона». Запуск отечественной базовой станции в городе-миллионнике региональные власти назвали важным этапом развития российской телеком-инфраструктуры и внедрения собственных технологий связи.

Минивэн Sollers SP7 российской сборки получит VIP-версию. Прием заказов у дилеров начнется с 1 июня, цена пока не объявлена. Минивэн JAC RF8, на котором и основан SP7, сейчас предлагается только в семиместной версии. SP7 представлен в четырехместном исполнении.

Роботы-доставщики «Яндекса» получили новый планировщик движения. Как рассказывают в компании, ранее они использовали алгоритмический планировщик, то есть опирались на набор заранее установленных правил. Теперь ИИ-планировщик прокладывает путь так, чтобы робот по возможности продолжал движение и при этом никому не мешал даже в оживленных местах.