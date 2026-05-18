Часть Новороссийска останется без воды 19 мая

В зоне водоснабжения №2 в Новороссийске приостановят подачу воды 19 мая, об этом сообщили в МУП «Водоканал». Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях Троицкого группового водопровода.

Аварийные работы на сетях ТГВ на участке от Новороссийска до Кабардинки будут осуществляться с 08:00 до 18:00 19 мая. На время производства ремонтных мероприятий «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. По окончании работ подачу водоснабжения восстановят в штатном режиме.

Согласно адресному плану зон водоснабжения Новороссийска, во второй зоне отключение воды коснется абонентов по улицам Гольмана, Димитрова, Мергельная, Перевальная, Подгорная и Трамвайная.

София Моисеенко