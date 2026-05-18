В Петербурге задержали мужчину за выращивание 67 кг марихуаны

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ликвидировали наркоплантацию, организованную 34-летним местным жителем в арендованной квартире на Арцеуловской аллее. В ходе обыска обнаружено 22 куста конопли, выращенных в специально оборудованном гроубоксе, и 15 мешков с марихуаной общим весом более 67 кг. Также изъяты кокаин и электронные весы. Возбуждено уголовное дело, сообщается в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска обнаружено 22 куста наркотического растения

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области В ходе обыска обнаружено 22 куста наркотического растения

По данным полиции, мужчина использовал арендованную квартиру для культивирования запрещенных веществ. В одной из комнат оперативники обнаружили гроубокс с произраставшей коноплей, в других помещениях — 15 мешков с растительной массой, имеющей характерный запах каннабиса, общим весом более 67 кг. По месту фактического проживания задержанного на намыве Васильевского острова также обнаружены электронные весы и восемь пакетиков с подозрительным веществом — около 45 граммов.

Экспертиза подтвердила, что в мешках находилась марихуана, а в одном из свертков — кокаин. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным городской полиции, это одна из крупнейших наркоплантаций, выявленных в жилом секторе Петербурга за последние месяцы.

Кирилл Конторщиков