Снова не состоялись торги на мусорные полигоны в Воронежской области за 2,4 млрд
Никто не заявился на повторные конкурсы по строительству мусорных полигонов в Россошанском и Бобровском районах Воронежской области за 2,4 млрд руб. в сумме. Из данных портала госзакупок следует, что процедуры признали несостоявшимися. В первых конкурсах также не было участников. Новые торги еще не объявлены.
На строительство полигона в Россошанском районе готовы были выделить в пределах 1,7 млрд руб. Он запланирован на участке площадью 360 тыс. кв. м. Проектная мощность объекта — 84,3 тыс. т в год. Срок ввода в эксплуатацию — к концу октября 2027 года. Полигон предназначен для размещения отходов, прошедших сортировку и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующем мусоросортировочном комплексе.
Строительство объекта в Бобровском районе оценили в 653,7 млн руб. Разница в цене обусловлена снижением проектной мощности вдвое — до 40,4 тыс. т в год. Полигон планируют возвести на участке площадью 80 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию тот же. Проект предполагает создание комплекса для централизованного сбора и сортировки ТКО, поступающих от жилых домов, общественных и коммерческих объектов, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора.
В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал о планах воронежских властей перевести участок площадью 12,3 га вблизи Павловска для расширения действующего полигона ТКО.