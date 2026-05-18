Снова не состоялись торги на мусорные полигоны в Воронежской области за 2,4 млрд

Никто не заявился на повторные конкурсы по строительству мусорных полигонов в Россошанском и Бобровском районах Воронежской области за 2,4 млрд руб. в сумме. Из данных портала госзакупок следует, что процедуры признали несостоявшимися. В первых конкурсах также не было участников. Новые торги еще не объявлены.

На строительство полигона в Россошанском районе готовы были выделить в пределах 1,7 млрд руб. Он запланирован на участке площадью 360 тыс. кв. м. Проектная мощность объекта — 84,3 тыс. т в год. Срок ввода в эксплуатацию — к концу октября 2027 года. Полигон предназначен для размещения отходов, прошедших сортировку и извлечение вторичных материальных ресурсов на действующем мусоросортировочном комплексе.

Строительство объекта в Бобровском районе оценили в 653,7 млн руб. Разница в цене обусловлена снижением проектной мощности вдвое — до 40,4 тыс. т в год. Полигон планируют возвести на участке площадью 80 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию тот же. Проект предполагает создание комплекса для централизованного сбора и сортировки ТКО, поступающих от жилых домов, общественных и коммерческих объектов, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора.

В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал о планах воронежских властей перевести участок площадью 12,3 га вблизи Павловска для расширения действующего полигона ТКО.

Фотогалерея Как в Воронежской области сортируют мусор Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Алина Морозова