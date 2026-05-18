Почти 31 тысячу кубометров загрязненного грунта убрали в Туапсе
В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Собрано и вывезено порядка 31 тыс. куб. м загрязненного грунта, передает оперштаб Кубани.
По данным оперативных служб на 18 мая, с территории уже собрано и вывезено более 30,8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.
В ликвидации последствий задействованы 365 человек и 75 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.