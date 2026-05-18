«Единая Россия» и Правительство обеспечили аграрное лидерство страны

Сельское хозяйство сегодня — локомотив экономики и предмет национальной гордости, поэтому «Единая Россия» и Кабмин будут и дальше уделять особое внимание формированию продовольственного суверенитета, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума «Есть результат!» в Омске.

Эта тема найдёт отражение в новой Народной программе партии.«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения «Единой России». Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году»,— сообщил он.

Второе направление, которое войдет в новую Народную программу, — комплексное развитие сельских территорий.

«Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют её финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей. В результате в сёлах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жильё, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки. Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной»,— напомнил Владимир Якушев.

Ещё одно направление совместной работы «Единой России» и Правительства — создание условий для профессиональной реализации молодёжи на селе и подготовка кадров.

При поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» привлекают на село молодых и квалифицированных специалистов. В дополнение к ним запущены программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

Со своей стороны первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Логвинов проинформировал, что Воронежская область входит в число ведущих аграрных регионов России и занимает 2-е место в стране по общему объёму производства сельхозпродукции. По итогам прошлого года совокупный объём продукции агропромышленного комплекса составил почти 1 трлн рублей. Аграриями региона собрано более 6,1 млн тонн зерна. Также область демонстрирует высокие результаты в Центральном федеральном округе по сбору сахарной свёклы, подсолнечника, производству молока и мяса.

«В 10 сельских районах области работает более 20 агроклассов. Учебные помещения оснащены интернетом, проекторами, информационными стендами и современной мебелью. Специализированные образовательные программы позволяют формировать у школьников интерес к аграрным профессиям. К созданию агроклассов привлечены крупные сельскохозяйственные компании региона. Также на территории области продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский тренер»,— рассказал Виктор Логвинов.