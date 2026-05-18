Ставрополье сосредоточило две трети вакансий в туризме и общепите СКФО

В СКФО рынок труда в туризме и общепите остается узким, но очень неравномерным: на весь округ в марте—апреле опубликовали более 20,4 тыс. вакансий, а на сферу «Туризм, гостиницы, рестораны» пришлось лишь 1,1 тыс., то есть около 3% от общего числа предложений, пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на данные hh.ru.

Из этих вакансий 61% сосредоточился в Ставропольском крае, еще 20% — в Дагестане и 8% — в Северной Осетии, что и делает Ставрополье главным центром спроса на кадры в этой отрасли.

Причина такого перекоса лежит на поверхности: именно Ставрополье сильнее других регионов округа развито как круглогодичная туристическая территория с санаторно-курортным и гостиничным сегментом, а значит, здесь больше объектов размещения, ресторанов и сервисных компаний, которым нужны повара, официанты, администраторы и линейный персонал. Ранее hh.ru отмечал, что в СКФО по этой сфере сохраняется дефицит кадров: на одну вакансию приходится заметно меньше кандидатов, чем в среднем по рынку, а в ряде периодов соискатели обновляли резюме активнее, чем работодатели размещали новые предложения.

По данным hh.ru, в начале 2026 года в округе уже фиксировали похожую картину: соискатели в туризме и ресторанах усилили активность на 24%, а на платформе за первый квартал разместили более 27 тыс. вакансий по СКФО в целом. Весной 2026 года медианная зарплата в туризме по округу составила 52,1 тыс. руб., что на 16% выше, чем годом ранее, а самые высокие зарплатные предложения зафиксировали в Дагестане — 73 тыс. руб.. При этом в более ранней публикации за 2023 год hh.ru сообщал о медианной зарплате в 46,4 тыс. руб. и почти 700 вакансиях в туризме и гостеприимстве по всему СКФО, что показывает, как быстро растет сегмент, но кадровый голод не уходит.

Работодателям по-прежнему прежде всего нужны повара, шеф-повара, официанты, бармены, работники кухни, администраторы и горничные; то есть не управленцы, а массовые исполнители, без которых отрасль не может работать в высокий сезон. Поэтому Ставрополье выглядит не просто лидером по количеству вакансий, а регионом, где туристическая и ресторанная экономика уже уперлась в кадровый потолок: бизнес растет быстрее, чем местный рынок труда успевает поставлять людей.