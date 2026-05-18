Военный сериал «Таганрог» номинирован на ТЭФИ

В число претендентов на национальную премию ТЭФИ вошел военный сериал «Таганрог», часть съемок которого прошла в этом городе. Его сюжет рассказывает о деятельности таганрогского подполья во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кино Mail.

Ежегодная премия ТЭФИ состоится в Москве 8-9 июня. В этом году награды получат проекты, которые впервые вышли в эфир в 2025-2026 годах. В конкурсе участвуют 25 номинантов, распределенных по пяти жанровым категориям: детектив, драма, история, комедия и мелодрама.

