На Дону задержан участник криминальной схемы по обналичиванию криптовалюты

В Зерноградском районе Ростовской области задержан третий участник криминальной схемы по обналичиванию криптовалюты. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По версии следствия, фигурант получал деньги от неизвестных лиц в криптовалюте, а купленные у 26-летнего ранее задержанного банковские карты использовал для обналичивания похищенных мошенниками денежных средств. Фигурант успел потратить около 500 тыс. руб.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли 57 сим-карт различных операторов связи, семь мобильных телефонов и ноутбук», — добавили в полиции.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Двое его подельников 20 и 26 лет отбывают наказание по той же статье.

Наталья Белоштейн