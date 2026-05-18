Суд на 60 суток приостановил работу трех баров на улице Некрасова в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о приостановлении деятельности на 60 суток в отношении ООО «Пирс», ООО «Ванильные человечки» и ООО «Нордвест» — операторов баров «Пирс 28», Redrum и «Хроники» на улице Некрасова. Все три общества признали вину в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все три общества признали вину в совершении правонарушения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Постановления вынесены 15–16 мая на основании материалов проверки Роспотребнадзора. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Роспотребнадзор приостановил работу трех баров на Некрасова после жалоб жильцов.

Кирилл Конторщиков