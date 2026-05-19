Сегодня исполняется 65 лет автогонщику, двукратному победителю ралли «Дакар», обладателю Кубка мира по ралли-марафонам Фирдаусу Кабирову

Его поздравляет семикратный чемпион ралли «Дакар» Владимир Чагин:

— Фирдаус, дорогой, от всей души поздравляю тебя с этой датой. Ты очень много сделал для команды «КамАЗ-мастер», для завода «КамАЗ». Ты стоял у истоков создания команды вместе с Евгением Дорониным, вы помогали Семену Якубову делать первые шаги большого пути. Хочу поблагодарить тебя за все сделанное для команды и пожелать здоровья, удачи во всех делах, семейного счастья и бодрого-бодрого долголетия.

