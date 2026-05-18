Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нальчике количество пострадавших при пожаре в жилом доме увеличилось до пяти

В результате пожара в жилом многоквартирном доме в Нальчике пострадали пять человек, в их числе двое детей. Все они отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Утром 18 мая в Нальчике произошел пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Огонь также охватил кровлю здания, общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Для борьбы с огнем МЧС России направило на место происшествия 12 единиц техники и 62 специалиста.

Сейчас огонь локализован.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все