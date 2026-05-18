В Нальчике количество пострадавших при пожаре в жилом доме увеличилось до пяти
В результате пожара в жилом многоквартирном доме в Нальчике пострадали пять человек, в их числе двое детей. Все они отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Утром 18 мая в Нальчике произошел пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Огонь также охватил кровлю здания, общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Для борьбы с огнем МЧС России направило на место происшествия 12 единиц техники и 62 специалиста.
Сейчас огонь локализован.