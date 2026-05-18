Жителя Дагестана отправили в СИЗО по подозрению в вербовке в терорганизацию
В Дагестане в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1.1 и ч. 2 ст. 205.1 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности» и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ». Фигуранта задержали сотрудники ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, подозреваемый в декабре 2025 года уговорами и убеждением вовлекал местных жителей Махачкалы, в том числе несовершеннолетнего, в деятельность террористической организации.
Кроме того, фигурант, изучив способы изготовления самодельной взрывчатки, приобрел компоненты для ее изготовления.
«В ходе обыска в домовладении подозреваемого сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты химические вещества, металлические элементы, электротехнические приспособления и иные предметы, используемые при изготовлении самодельного взрывного устройства», — добавили в ведомстве.
На время следствия фигурант помещен в СИЗО.