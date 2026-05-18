Вышел первый трейлер снятой на Ленфильме драмеди с Марком Эйдельштейном

Опубликован дебютный трейлер полнометражного фильма «Ганди молчал по субботам» — режиссерского дебюта Юрия Зайцева. Главную роль исполнил Марк Эйдельштейн. Съемки проходили в Петербурге, премьера состоялась на фестивале «Короче» в Калининграде. В широкий прокат картина выйдет 18 июня 2026 года, пишет sobaka.ru.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В актерском составе также задействованы Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская и Олег Гаркуша из группы «АукцЫон». Съемки фильма проходили на Васильевском острове, Петроградской стороне и в петербургских дворах.

Кирилл Конторщиков