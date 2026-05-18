Новую ВВП в аэропорту Махачкалы сдадут во втором полугодии 2026 года

Ввод новой взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Махачкалы в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2026 года. Общий процент строительной готовности аэропорта в рамках реконструкции составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Длина новой ВВП составляет 3,2 км. Проект предусматривает расширение перрона с увеличением мест стоянок до 16 воздушных судов, а также модернизацию других систем. Все работы идут без прекращения эксплуатации аэропорта.

Готовность новой ВПП составляет 98%. Завершено устройство бетонного покрытия на всей ее протяженности. Кроме того, близки к завершению участки рулежных дорожек, водосточно-дренажная сеть и установка светосигнального оборудования.

Строится аварийно-спасательная станция, очистные сооружения и проводится монтаж метеооборудования на новой полосе.

Полное завершение всего объекта предусмотрено на первое полугодие 2027 года.

Наталья Белоштейн