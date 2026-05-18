На Ставрополье с экс-руководителей «Агро-Альянс» взыскивают 61,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Агро-Альянс» Евгения Броварец направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководства предприятия. Речь идет о взыскании суммы в размере 61,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно заявлению, ответственность предполагается возложить солидарно на Наталью Волченко, занимавшую должность генерального директора «Агро-Альянс» с 04.04.2017 по 18.09.2023, и Романа Кобылина, являвшегося бенефициаром компании.

Ранее, в ноябре 2024 года, Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Агро-Альянс» несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия была применена упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника и открыто конкурсное производство.

Однако 16.04.2025 суд вынес определение о прекращении упрощенной процедуры и переходе к конкурсному производству по общим правилам, предусмотренным главой VII Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Альянс» занимается выращиванием зерновых культур. Компания зарегистрирована в г. Благодарный в 2017 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Бенефициар Роман Кобылин.

Тат Гаспарян