В Ростове закроют железнодорожный переезд по улице Мечникова

Железнодорожный переезд по ул. Мечникова в Ростове-на-Дону будет временно закрыт. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

«В связи с проведением ремонтных работ движение через железнодорожный переезд 1221 км по ул. Мечникова в Ростове-на-Дону будет закрыто 19 мая с 8:00 до 16:00»,— говорится в сообщении.

Железнодорожные службы просят водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.

Наталья Белоштейн