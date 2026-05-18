В Новороссийске изъяли из оборота 400 литров кустарного алкоголя

Полицейские Новороссийска подвели итоги профилактического мероприятия «Правопорядок», направленного на предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, из незаконного оборота изъяли 400 л алкогольной продукции и 102 единицы электронных систем доставки никотина без маркировки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов составили три административных протокола по факту нарушений в сфере потребительского рынка. Рейдовые группы проверили 58 лиц под административным надзором и выявили шесть правонарушений, посягающих на общественный порядок. В отделы полиции доставили четырех человек.

За время осуществления профилактических мероприятий полицейские осуществили проверку 60 квартир и 115 частных домов, сдаваемых в аренду. Также проверка коснулась трех гостиниц и хостелов, двух гаражных кооперативов, стоянок большегрузного транспорта, промышленных и строительных зон.

Полицейские отдела ДПС проверили больше 60 транспортных средств и составили десять административных протоколов за нарушение безопасности дорожного движения.

