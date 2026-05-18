Бензин в Нижегородской области подорожал на 4,6% за четыре месяца

Средние цены на бензин на АЗС Нижегородской области за четыре месяца 2026 года увеличились на 4,6%. Дизельное топливо подорожало на 3,3% — до 74,2 руб. за литр, следует из материалов Нижегородстата.

Стоимость бензина АИ-92 составила 63,3 руб., АИ-95 — 68,4 руб., АИ-98 и выше — 92,5 руб. за литр. Высокооктановые бензины подорожали на 4,9%.

В 2025 году цены на бензин на заправках в Нижегородской области увеличились на 10%, на дизель — на 8,8%.

Владимир Зубарев