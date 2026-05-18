На рынке «Лира» под Пятигорском провели масштабную облаву на мигрантов

На Ставрополье, в регионе Кавказских Минеральных Вод, прошел масштабный рейд, направленный на борьбу с нелегальной миграцией, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли на территории рынка «Лира» в Предгорном округе и собрали представителей различных силовых структур, включая Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Росгвардию и УФСБ России по Ставропольскому краю. Основная цель рейда заключалась в проверке законности пребывания иностранных граждан на территории страны и контроля за их трудовой деятельностью.

В ходе операции сотрудники силовых ведомств проверили 250 иностранных граждан. Результаты оказались значительными: 50 человек были доставлены в территориальный орган МВД для дальнейшего разбирательства. В процессе проверки установили несколько иностранцев, находящихся в стране незаконно, которые были внесены в реестр контролируемых лиц. В отношении них будут приняты меры по выдворению за пределы России в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в ходе рейда составлено 15 протоколов об административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства. Эти факты подчеркивают усиление контроля над трудовыми мигрантами и работодателями, которые их нанимают.

С начала 2026 года количество решений о выдворении иностранцев, нарушивших российское законодательство, на Ставрополье возросло в 3,5 раза. В этом контексте было направлено более 1 тыс. представлений о запрете въезда иностранным гражданам на территорию России.

Станислав Маслаков