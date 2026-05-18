Объем выдачи потребкредитов в Ростовской области сократился на 6,5%

В апреле 2026 года банки Ростовской области выдали 52,9 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 6,5% меньше, чем в марте, когда показатель составлял 56,6 тыс. займов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшее количество выданных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров в апреле 2026 года отмечено в Москве (110,1 тыс. ед.), Московской области (92,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (71,6 тыс. ед.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (61,6 тыс. ед.) и Свердловской (60,7 тыс. ед.) областях.

Наибольшая динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов отмечена в Республике Саха (Якутия) (-9,5%), Белгородской (-8,7%), Ленинградской (-8,5%) и Самарской (-7,4%) областях, а также в Москве (-7,2%) и Московской области (-6,9%).

Наталья Белоштейн