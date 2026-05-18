Кизлярский завод нарастил выпуск лифтовой продукции до 598 млн рублей

«Кизлярский электроаппаратный завод» в Дагестане увеличил выпуск продукции с 315 млн руб. в 2023 году до 598 млн руб. по итогам 2025 года, сообщили в республиканском Минпромторге.

Рост обеспечил проект по выпуску энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования, который предприятие реализует при господдержке. Инвестиции в проект составили 347 млн руб. Для самого завода это означало не только расширение линейки продукции, но и выход на более устойчивую загрузку мощностей.

Завод выпускает лифты для программы капитального ремонта многоквартирных домов в Дагестане, и именно этот спрос стал для него важным драйвером. Предприятие не раз получало субсидии и поддержку по линии Фонда развития промышленности, что позволило запустить производство энергосберегающих лифтов различной грузоподъемности и создать десятки новых рабочих мест.

АО «Кизлярский электроаппаратный завод» работает в Кизляре с 1993 года, специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, его генеральным директором является Артур Рамазанов. Финансовые результаты предприятия за 2025 год показывают, что рост выпуска пока не превратился в сопоставимый скачок прибыли. Выручка завода составила 498,5 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. Это указывает на этап активных вложений и запуска новых производственных направлений, когда обороты растут быстрее, чем финансовая отдача.

На фоне общего спада промышленной динамики в Дагестане этот кейс выделяется из тренда. В 2025 году промышленное производство в республике снизилось, а индекс по итогам года оказался ниже уровня предыдущего периода. На этом фоне рост одного из кизлярских предприятий до 598 млн руб. воспринимается как редкий локальный успех, завязанный на конкретный инвестпроект, господдержку и внутренний спрос со стороны жилищно-коммунального сектора.

Станислав Маслаков