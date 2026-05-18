«Роза Хутор» может стать для Турции альтернативой европейским горнолыжным курортам

«Роза Хутор» презентовал возможности курорта крупнейшим туроператорам в Стамбуле и Анкаре. По их оценке, высокий уровень инфраструктуры и сервиса позволяет «Роза Хутор» конкурировать с привычными турецким горнолыжникам направлениями,— европейскими, грузинскими и внутренними.

Национальный бренд Discover Russia, Центр стратегических разработок (ЦСР), представители российских регионов и бизнеса провели для турецких партнёров презентацию самых востребованных туристических направлений России.

Ведущие турецкие туроператоры отметили: российский горный курорт может стать для райдеров новой точкой притяжения наряду с уже привычными местными горнолыжными комплексами, а также курортами Европы и Грузии.

«Турецкие туроператоры проявляют к горному кластеру Сочи предметный интерес, поскольку по уровню инфраструктуры «Роза Хутор» опережает ряд турецких курортов»,— рассказывает заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.— «У нас более современные и скоростные подъемники, разнообразнее зона катания, выше качество номерного фонда, больше возможностей для aprs-ski*апре-ски. Перелёт от Стамбула до Сочи длится меньше двух часов — время в пути сопоставимо с перелетом на локальные курорты Турции, но уровень сервиса совершенно иной. Летние аутдор-активности — экотропы, кемпинги, родельбан, верёвочный парк — тоже вызывают большой интерес. Особенно в связке с возможностью расслабиться в комфортном отеле или спа после активного дня».

«Роза Хутор» уже доказал востребованность у зарубежных гостей. В 2025 году курорт принял более 14 000 иностранных туристов из 100 стран, вернувшись к допандемийным показателям. Доля гостей из Турции пока невелика, однако это направление имеет значительный потенциал для роста.

В Турции насчитывается более полумиллиона любителей горных лыж и сноуборда. При этом лишь десять из сорока горнолыжных комплексов страны обладают развитой инфраструктурой, а общая зона катания составляет всего порядка 360 километров. Для сравнения, протяженность трасс на «Роза Хутор» — 105 километров.

Представители «Роза Хутор» также провели встречи с руководителем департамента спортивного туризма турецкой федерации горнолыжного спорта и представителями горнолыжного курорта «Эрджиес».

«Мы планируем сотрудничать как в спортивной сфере, так и в части совместного маркетинга. Обмен опытом между курортами и совместные программы помогут расширить наши возможности»,— добавил Василий Афанасьев.

Продвижение российского туристического продукта в Турции продолжится. В частности, по данным ЦСР, в планах — проведение регулярных презентаций под национальным туристическим брендом Discover Russia в ключевых городах страны: Анкаре, Анталье, Измире, Адане, Мерсине, Газиантепе. При условии системной совместной работы регуляторов туристической сферы и бизнеса — включая решение вопросов, связанных с визами и платежными системами,— турпоток из Турции в Россию в ближайшие годы можно нарастить в 5–6 раз.

«В краткосрочной перспективе этот показатель может быть увеличен до 500–600 тысяч человек в год».— отметил заместитель председателя правления Ассоциации туристических агентств Турецкой Республики TRSAB*турсаб Дуват Гюнайдын.— «Не хватит слов, чтобы описать красоту городов России. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше турецких туристов посетили их лично».

