Усиление ветра, ливни и грозы прогнозируют в Новороссийске

В Новороссийске ожидается резкое ухудшение погодных условий, возможны обильные осадки с грозой и градом, а также с усилением ветра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС.

Согласно актуальным прогнозам, в период с 18 по 21 мая местами в регионе прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра с порывами до 20-25 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках в юго-восточной территории региона местами с достижением неблагоприятных отметок.

Жителей города призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио в случае ухудшения погоды.

София Моисеенко